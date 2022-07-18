Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde sahile gelen zargana balığını bir vatandaşın eliyle yakalayıp öldürdüğü iddia edildi.

Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde sahile gelen zargana balığını bir vatandaşın eliyle yakalayıp öldürdüğü iddia edildi.

Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde tatilciler denizde gördükleri zargana balığını telefonları ile çekerek görüntüledi. Görüntülerde elinde olta ile gelen bir kişinin balığın önce kafasına vurduğu, sonra kuyruğundan tuttuğu görüldü. Bazı vatandaşlar balığın ölümüne sebep olduğu iddiası ile balığın kuyruğundan tutan kişiye tepki gösterdi. Balık kolluk kuvvetleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, konu ile ilgili yetkili kurumların araştırma başlatacağı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - 3. Sayfa

3. Sayfa Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title