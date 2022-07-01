Sahilde çöpe taş atma kavgasında yumruklar konuştu

Antalya'da sahildeki çöp konteynerine taş atıldığı gerekçesiyle çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Boks ringlerini aratmayan kavgada tatilciler büyük korku yaşadı.

Konyaaltı Sahili'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre küçük bir çocuk plastik çöp konteynerine taş attı. Bunun üzerine sahildeki bir kişi çocuğu darp etti. Çocuğun ailesi ile çocuğu darp ettiği ileri sürülen kişi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Kovalamacanın da yaşandığı kavgaya bir tatilci de sonradan dahil oldu. O sırada sahilde oturan bazı kadınlar ile çocuklar büyük korku yaşadı. Diğer tatilcilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa