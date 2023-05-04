Sahil yolunda kaza: 1 yaralı

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi'nde otomobil ve motosiklet çarpıştığı kazada A.T.K. isimli sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 35 AHE 937 plakalı otomobil ile 06 CBV 589 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada A.T.K. isimli motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.T.K. isimli yaralı sürücüsüyle ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK