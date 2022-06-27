Sahil Güvenlik Komutanlığı selde mahsur kalan vatandaşın tahliye edildiği anı paylaştı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşın helikopterle tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşın helikopterle tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı helikopterle tahliye etti. Sel bölgesinde mahsur kalan vatandaş tahliye edildikten sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın tahliye edilme anının görüntüsü de paylaşıldı. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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