Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı - Haberler

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Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nda 1586 personelin yeni görev yerleri belli oldu.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nda 1586 personelin yeni görev yerleri belli oldu.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile gerçekleştirilen 2022 yılı atamaları kapsamında; subay, astsubay ve uzman erbaşlardan hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri belirlendi. Atama takvimine uygun yürütülen ve atama isteğinde bulunan Sahil Güvenlik personelinin tercihleri göz önüne alınarak yapılan atamalar kapsamında, 1586 personelin görev yeri değişti.


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik, Astsubay, Subay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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