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Sahil Güvenlik, 116 düzensiz göçmeni kurtardı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 116 düzensiz göçmenin umuda yolculuğu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın nefes kesen operasyonlarıyla son buldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 116 düzensiz göçmenin umuda yolculuğu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın nefes kesen operasyonlarıyla son buldu.

14 Ağustos sabahı ve akşamı saatlerinde gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde tehlikeli bir yolculuğa çıkan 61 düzensiz göçmeni, aralarında 15 masum çocuğun da bulunduğu grupla birlikte yakaladı.

Ancak operasyonlar bununla sınırlı kalmadı. Aynı gün, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlarda, dalgaların ortasında hayatta kalma mücadelesi veren 55 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik'in adeta zamana karşı yarıştığı müdahaleyle kurtarıldı. Denizde yaşanan bu dram, ekiplerin kahramanca çabasıyla son buldu.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 116 düzensiz göçmen, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, işlemlerinin yapılması için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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