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Sahil Güvelik Komutanlığı: "Vatandaşlarımızı tüm gayretimizle kurtarmaya devam ediyoruz"

3. Sayfa Haberleri

Sahil Güvelik Komutanlığı: 'Vatandaşlarımızı tüm gayretimizle kurtarmaya devam ediyoruz'

Sahil Güvelik Komutanlığı, deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya ve sağlık ekiplerine teslim etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Sahil Güvelik Komutanlığı, deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya ve sağlık ekiplerine teslim etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Sahil Güvelik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı tüm gayretimizle kurtarmaya ve sağlık ekiplerine teslim etmeye devam ediyoruz" denildi. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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