Sahil Güvelik Komutanlığı: "Vatandaşlarımızı tüm gayretimizle kurtarmaya devam ediyoruz" 3. Sayfa Haberleri Sahil Güvelik Komutanlığı, deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya ve sağlık ekiplerine teslim etmeye devam ettiklerini bildirdi. Sahil Güvelik Komutanlığı, deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya ve sağlık ekiplerine teslim etmeye devam ettiklerini bildirdi. Sahil Güvelik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı tüm gayretimizle kurtarmaya ve sağlık ekiplerine teslim etmeye devam ediyoruz" denildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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