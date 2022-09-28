Sahibinin yeni aldığı aracı hırsızlar böyle soydu

Lüks otomobilden hırsızlık kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki kişi, sahibinin yeni aldığı aracı soyup kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokağa gelen iki kişi lüks aracı gözüne kestirdi. Etrafı gözetleyen şüpheliler kimsenin olmadığını anlayınca aracın ön sol ve sağ camını kırdı. Hırsızlar daha sonra aracın ön kısmında bulunan ntb ekran, hayalet göstergeyi çaldı. Yaklaşık 10 dakika içinde aracın ön kısmını hurdaya çeviren hırsızlar, çaldıkları malzemelerle birlikte kayıplara karıştı.

Hırsızları fark eden komşular araç sahiplerini uyandırdı. Daha sonra durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. İncelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Araç sahipleri karakola giderek şikayette bulundu.

Aracı yeni aldıklarını anlatan sahibi Yeşim Genç, "Sabah saat 04.00 sıralarında girmişler. İki kişiler ilk önce bakıyorlar, sonra içeri girip arabanın için komple söküyorlar. Biz de hiçbir şekilde bir şey duymadık. Komşularımız haber verdi, aşağıya indik. Baya bir üzüldük, baya bir zarar vardı. Eşim daha iyi bilir ama 60-70 bin TL zarar var. sonrasında polisi çağırdık, inceleniyor araştırılıyor, inşallah hırsızlar yakalanır. Aracı yeni almıştık, satışını Pazartesi günü alacaktık" diye konuştu.