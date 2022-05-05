Sahara Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksattı.

Ardahan kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve sis etkili oluyor. Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkiinde etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sahara Geçidi'nde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri Sahara Geçidi'nde hazır olarak bekletiliyor.

Artvin'e gitmekte olan Özgür Furkan Yıldız, Mayıs ayı olmasına rağmen arazilerin karla kaplı olduğunu söyleyerek, "Artvin'e doğru yola çıktık. Yollar açıktı diye tahmin ettik ama sis ve tipi var şu anda. kısa süre önce geldiğimizde yollar tertemizdi. Ama şimdi kar yağmış ve yoğun bir sis var" dedi.

Sürücüler ekipler tarafından, sis nedeniyle takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa