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Sağlıksız Ortamda Depolanmış 1,5 Ton Ketçap ve Mayonez Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri 2 ayrı depoya yaptıkları operasyonda sağlıksız ortamda depolanmış, tarihleri geçmiş ve son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekipleri 2 ayrı depoya yaptıkları operasyonunda sağlıksız ortamda depolanmış, tarihleri geçmiş ve son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarata Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesinde iki depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda sağlık açısından uygun olmayan depoda piyasaya sürülmek üzere son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.S. hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Samsun Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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