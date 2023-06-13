Sağlık teknisyeni eşiyle boşanma aşamasındaki doktoru bıçaklayarak öldürdü, ardından intihar etti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağlık teknisyeni Mustafa Bağce, boşanma aşamasında olduğu doktor eşi Melek Bağce'yi bıçakla öldürdükten sonra tabancayla intihar etti.

Olay saat 16.00 sıralarında Alanya'da Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Mustafa Bağce ile Melek Bağce'nin bugün görülen boşanma davası ertelendi. Öğleden sonra sağlık merkezine gelen Mustafa Bağce, doktor eşi Melek Bağce ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Bağce, eşini göğsünden bıçakladı. Mustafa Bağce, daha sonra yanındaki tabancayla kendi başına ateş etti.

Çiftin bir çocukları olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı sağlık merkezinin kapısında yer alan 'Kadına El Kal-Ka-Maz' afişi ise dikkat çekti.