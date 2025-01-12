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Sağlık Merkezi Kurşunlandı, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Esenler'de bir sağlık merkezinden haraç isteyen ve ardından iş yerini kurşunlayan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlık Merkezi kurşunlayıp, sahiplerinden haraç istediler: 1'i çocuk 4 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenler'de sağlık merkezi olarak işletilen bir iş yerinden 50 bin Euro haraç isteyip, ardından iş yerini kurşunlayan zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların işyerini kurşunladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, olay Esenler Menderes Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce, 'kara maskeliler' lakaplı bir grubun üyeleri, sağlık merkezi olarak işletilen bir iş yerinin sahibi A.K. (48)'yi arayarak, 50 bin Euro haraç istedi. Ardından 6 Ocak günü bu kez işyerini kurşunlayan zanlılar, olayın videosunu iş yeri sahibine gönderip, ödemenin 75 bin Euro olduğunu söyledi.

1'i çocuk 4 şüpheli gözaltına alındı

İş yeri sahibi A.K., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. İhbar sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, 8 Ocak tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, E.Y. ve 7 suç kaydı olduğu anlaşılan H.P. yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli Ç.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerin işyerini kurşunladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Sağlık Merkezi Kurşunlandı, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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