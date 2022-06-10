Sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan yaralı ambulansa binmeyi reddetti - Haberler

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Sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan yaralı ambulansa binmeyi reddetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan yaralı ambulansa binmeyi reddetti Otomobil, kaza yapan araçlara çarptı : 2 yaralı Karabük'te maddi hasarlı kaza nedeniyle yolun ortasında bekleyen araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan yaralı ambulansa binmeyi reddetti

Otomobil, kaza yapan araçlara çarptı : 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te maddi hasarlı kaza nedeniyle yolun ortasında bekleyen araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan bir kişi sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, Safranbolu- Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün isminin öğrenilemediği 78 SF 947 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken, maddi hasarlı kaza nedeniyle yolun ortasında bekleyen iki aracı fark edemeyip çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa taşınan yaralılardan biri sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaralı şahıs, zedelenmeye karşı boynuna takılan boyunluğu çıkartıp sedyeden inerek ambulansa binmeyi reddetti. Arkadaşlarının araya girmesiyle yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

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