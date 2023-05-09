Sağlık ekiplerine saldırdı, ambulansın camını kırdı

Tokat'ta alkollü olduğu ileri sürülen bir kadın, sağlık ekiplerine çekiçle saldırıp ambulansın camını kırdı.

Tokat'ta alkollü olduğu ileri sürülen bir kadın, sağlık ekiplerine çekiçle saldırıp ambulansın camını kırdı. Olayın ardından kaçan kadının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Erbaa ilçesinin Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. D.B. isimli kadının sinir krizi geçirdiği ihbarını alan sağlık ekipleri bölgeye gitti. Sağlık görevlilerine çekiçle saldıran kadının alkollü olduğu iddia edildi. Çekiçle sağlık görevlilerine saldıran kadın, ambulansın camını kırdı. Sağlık görevlilerine saldıran kadın, olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan sağlık görevlileri yara almadan olayı atlatırken ambulansta maddi hasar meydana geldi. Polis kaçan D.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - TOKAT