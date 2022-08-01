Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tartıştığı 2 sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tartıştığı 2 sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Devlet Hastanesinde yaşandı. Acil serviste bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada iddiaya göre A.A. isimli hasta yakını sağlık çalışanı Süleyman C. ile hemşire Hayriye O.'yu darp etti. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Harran 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.