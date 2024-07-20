Antalya'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'deki Zulmüne Karşı Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Antalya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'de 287 gündür devam eden zulmüne karşı bir araya geldi.

Muratpaşa Camii önünde başlayan ve Kapalıyol boyunca ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile sessiz yürüyüş düzenleyen hekim ve sağlık çalışanları basın açıklaması yaptı. Sessiz Hekimler Platformu adına basın açıklamasını okuyan Dr. Kevser Erdoğan, "Bizler önlüklerimizin zaman geçtikçe sararmasını beklerken, kanla kıpkırmızı olan hekimleriz. Hastalarımızı iyi etmek için gece gündüz demeden çalışırken artık bizler de ölüyoruz. Her bombada, her saldırıda birer birer ölüyoruz. Yattığımız yerler yatak değil de diken olduğundan beridir buradayız. Tamı tamına 287 gündür kasap bir topluluğun yaptığı delice vahşeti iliklerimizde yaşıyoruz" dedi.

"Hastalar ölüme terk ediliyor"

İsrail'in yaklaşık bir asırdır Filistin'de sistematik olarak katliamlar yaptığının altını çizen Erdoğan, "Yaklaşık bir asırdır Filistin'de sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek vatanlarına ve mal varlıklarına el koymaktadır. İşgalci İsrail'in 7 Ekimden itibaren süren saldırıları neticesinde şehit sayısı 38 bin, yaralılar ise 100 bin kişiyi geçmiş durumda. 20 bine yakın çocuk ise yetim kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüş, ancak söz konusu saldırılar uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmamıştır. Tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu engelleniyor, hastaneler ya bombalanıyor ya da kuşatılıp hastalar ölüme terk ediliyor, tıbbi malzeme depoları patlatılıyor, küvözdeki bebekler hastanenin elektriği kesilerek ölüme mecbur bırakılıyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA