Sağlık çalışanı kalbine yenik düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan 45 yaşındaki sağlık çalışanı Gülhan Çuhadar kalbine yenik düştü. Meslektaşları son görevini hastane önünde yaptı.

Yığılca İlçesi Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Çevre Sağlık Teknikeri Gülhan Çuhadar kalbine yenik düştü. Bir anda fenalaşan Çuhadar, yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Gülhan Çuhadar hayatını kaybetti.

Düzce Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışını için tören düzenlendi. Törene; Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve sağlık çalışanları katıldı. Gülhan Çuhadar, dualarla uğurlandı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Çuhadar'ın cenazesi Çankırı'da defnedilecek. - DÜZCE