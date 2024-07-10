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Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Üsküdar Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında binanın kubbe kısmı çöktü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) binasının çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken tarihi binada çöken kubbe kısmı havadan görüntülendi.

Üsküdar Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan üniversitenin tarihi binasının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın kontrol altına alınırken, tarihi binada çöken kubbe havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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