Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gemlik Depremi Açıklaması

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını duyurdu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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