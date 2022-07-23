Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 54'ünün tedavisinin sürdüğünü, 17 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdiKoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 54'ünün tedavisinin sürdüğünü, 17 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere 54 kişinin tedavisi devam ediyor."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - 3. Sayfa

Ankara Şehir Hastanesi Fahrettin Koca Bolu 3. Sayfa Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title