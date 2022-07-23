Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (2) BAKAN KOCA: ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜKSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. BAKAN KOCA: ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor" dedi. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Şehir Hastanesi Fahrettin Koca Twitter Bolu 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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