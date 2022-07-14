Hastanelerdeki Kapı Güvenlik Sistemleri, ülke geneline yayılacak
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi.
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa