Hastanelerdeki Kapı Güvenlik Sistemleri, ülke geneline yayılacak Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Togo Cumhuriyeti 3. Sayfa Güncel Haberler

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