Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sağlık Bakanı Koca: 'Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı.

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı.

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilim Kurulu, Koronavirüs, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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