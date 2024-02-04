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Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'teki Helikopter Kazası Sonucu Şehit Olan Pilotlar İçin Taziye Paylaşımı Yaptı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 2 pilot için taziye paylaşımında bulundu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden pilotlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralı teknisyene acil şifalar temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olmasının ardından taziye paylaşımı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Gaziantep Güvenlik Havacılık Kaza 3.Sayfa Haberler

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