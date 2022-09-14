Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım 3. Sayfa Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli Fahrettin Koca İstanbul Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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