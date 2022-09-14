Son dakika haberi | Bakan Koca: İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi Güvenlik Görevlimiz Tuğrul Okudan Uğradığı Bıçaklı Saldırı Sonucu Aramızdan Ayrıldı
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Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Tuğrul Okudan'ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Koca'nın açıklaması şöyle:
"Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."