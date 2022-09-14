Son dakika haberi | Bakan Koca: İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi Güvenlik Görevlimiz Tuğrul Okudan Uğradığı Bıçaklı Saldırı Sonucu Aramızdan Ayrıldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Tuğrul Okudan'ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Koca'nın açıklaması şöyle: "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." Kaynak: ANKA / 3. Sayfa Devlet Hastanesi Fahrettin Koca Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Bakan Koca: İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi Güvenlik Görevlimiz Tuğrul Okudan Uğradığı Bıçaklı Saldırı Sonucu Aramızdan Ayrıldı - Haberler

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