Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana...

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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