Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kötü haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Keçiören'de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Keçiören'de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun." dedi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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