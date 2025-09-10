Sağcı Aktivist Charlie Kirk'ün Hayatını Kaybetmesi Üzerine Trump'tan Taziye Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırıya uğrayan sağcı aktivist Charlie Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Daha önce saldırıyla bağlantılı 1 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Utah Valley Üniversitesi, şu anda gözaltında kimsenin bulunmadığını bildirdi.

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırıya uğrayan ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerinden sağcı aktivist Charlie Kirk hayatını kaybetti. Trump, yaptığı açıklamada, "Büyük, hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. ABD'de Charlie'den daha iyi gençleri anlayan kimse yoktu" dedi.

Kirk'ün herkes tarafından, özellikle de kendisi tarafımdan sevilin bir isim olduğunu ifade eden Trump, "Ama artık aramızda değil. Melania ve ben, onun güzel eşi Erika ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Charlie, seni seviyoruz" dedi.

Gözaltında şüpheli kimse yok

Daha önce saldırıyla bağlantılı 1 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Utah Valley Üniversitesi, şu anda gözaltında kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Üniversite kampüslerinde muhafazakar gençlere hitap eden bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurucu ortağı olan Kirk, seçim dönemimde gençlerin Trump'a verdiği desteği artırmada kilit rol oynamıştı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, ülke çapında üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerde genellikle büyük kalabalıklara hitap ediyordu. - WASHINGTON