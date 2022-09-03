Son dakika haber | Sağanak yağışta AVM'nin tavanı çöktü: 1 yaralı

Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında bir alışveriş merkezinin tavanının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Vatandaşların olay sırasında yaşadığı panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak yağış sırasında il merkezinde bulunan Kastamall Alışveriş Merkezinin (AVM) tavanında çökme meydana geldi. Tavandan düşen parçaların kafasına isabet etmesi neticesinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alışveriş merkezinde bulunan çalışanlar ve vatandaşlar ise güvenlik amacı ile tahliye edildi. Alışveriş merkezinin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri ve güvenlik görevlileri vatandaşları ve çalışanları içeri almadı.

Öte yandan davanın çökmesinden hemen sonra vatandaşların yaşadığı panik ise cep telefonu ile görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde AVM'de siren çaldığı ve vatandaşların koşarak merdivenlerden inmeye çalıştığı görüldü.

(Vedat Yunus İkizoğlu - Murat Kanber/İHA)