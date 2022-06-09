Sağanak yağışın izleri gün doğunca netleşti - Haberler

Sivas'ta ektili olan şiddetli sağanak yağışın etkileri güneşin doğmasıyla gözler önüne serildi. Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından yağış uyarısı yapılırken, beklenen yağmur gece saatlerinde etkili oldu. Hava sıcaklığı yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı. Aniden etkili olan sağanak yağış kent merkezine etkisini gösterdi. Kısa süreli etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Araçlar su birikintilerinin içinde ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Ekipler su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Gündüz sağanak yağışın verdiği zarar daha net gözüktü.

"HALA BODRUM KATLARDAKİ SUYU BOŞALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bodrum katını su basan Mehmet Toprak, "Burada çalışma vardı yağmurla beraber ızgaralar doldu. Yukarı taraftan gelen sular burada birikti. Buradaki bir binanın bodrum katı tamamen su doldu. Cadde de su ve çamur vardı, en az yarım metreye kadar su doluydu burası. Hala bodrum katlardaki suyu boşaltmaya çalışıyoruz "dedi.

Şiddetli yağmur Fatih Mahallesinde su baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde alt yapı hattının yoğun yağışın etkisi ile patlaması sonucu taşan su bir apartmanın bodrumuna doldu. Asfalt yolda ise çökme meydana geldi. Ekipler günün ilk saatleriyle onarım çalışmalarına başladı.

"SU BİR ANDA YÜKSELDİ"

Bodrum katında bulunan atölyesindeki zararı anlatan Halil Kavrak, "Boru patladı su hep bizim evin bodrumuna doldu. Yere 60 santim yükseklikte olan bütün eşyalarım zarar gördü. Burası benim depom, ben inşaat işçisiyim bozulan aletlerimi burada tamir ediyorum. Bu malzemeleri sıfır almaya kalksanız 50 bin TL'yi bulur. Ben ilk başta anlamadım, ben namaz kılıyordum eşim söyledi bodruma su dolduğunu. Aşağıya indik malzemeleri kurtarmak için su bir anda yükseldi. Zemindeki borulardan bile su fışkırdı" dedi.

(Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa