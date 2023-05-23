Sağanak yağışın etkili olduğu Menteşe'de yol çöktü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağışlardan kaynaklandığı düşünülen yolda çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Aydın Muğla karayolu Akçaova Mahallesi'nde yağışlardan kaynaklandığı düşünülen yolda çökme meydana geldi. Çöken yolu gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye giden trafik ekipleri yolun çöktüğünü belirledi. Ekipler tarafından yolda önlem alınırken karayolları ekipleri tarafından çöken yolda çalışma başlatıldı. - MUĞLA