Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, dükkanlara sığındılar - Haberler

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Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, dükkanlara sığındılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, dükkanlara sığındılar

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Zonguldak'ta kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş hanı altlarına ve dükkanlara sığındı. Öte yandan belediye bağlı ekipleri ise mazgalların tıkınmaması için çalışma yaptı. Hava sıcaklığı ise 19 derecelere kadar düştü. Sağanak yağışın akşam saatlerinde de etkisini göstermesi bekleniyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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