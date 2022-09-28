Sağanak yağış yolları dereye çevirdi 3. Sayfa Haberleri Sağanak yağış yolları dereye çevirdi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gün içinde aralıklarla yağan sağanak yağış zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış yolları dereye çevirdi BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gün içinde aralıklarla yağan sağanak yağış zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. Burhaniye ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle bazı yollarda adeta dereler gibi yağmur suları aktı. Burhaniye'nin Kızıklı ve Börezli Mahallesini birleştiği yol yaşanan sağanak yağış sonrasında adeta dereye dönüştü. Dereye dönüşen yolda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar bu zor anlarını cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. İlçede belediye ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için gün boyu çalışmalarını aralıksız devam ettirdi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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