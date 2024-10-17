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Sağanak Yağış Sonrası Trafik Kazası: İki Yaralı

Sağanak Yağış Sonrası Trafik Kazası: İki Yaralı
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İzmit'te sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada iki kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmit ilçesinde sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, yol kenarında bulunanda araziye uçtu. Yaklaşık 50 metre takla atan araçtaki iki kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralıların yağmurdan ıslanmaması için çadır gerildi.

Kaza, sabah saatlerinde Tepeköy mahallesi Egemenlik caddesi üzerinde meydana geldi. 41 B 5312 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile ilerleyen sürücü A.K., sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan araziye uçtu. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan A.H.K. isimli şahısta yaralandı. Yaklaşık 50 metre takla atan otomobili görenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi.

İtfaiye yaralıları çağır gererek kurtardı

Kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araç içinden çıkartarak, sedye ile yola taşıdı. Kurtarma çalışması sırasında yaralıların ıslanmaması için itfaiye ekipleri çadır gerdi. Yaralılar daha sonra müdahale edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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