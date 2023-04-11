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Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü

3. Sayfa Haberleri

Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü Elazığ'da dün etkisini gösteren sağanak yağmur sonrası Maden ilçesinde bulunan bazı is yerlerini su basarken yollar ve sokaklar da zarar gördü.

Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da dün etkisini gösteren sağanak yağmur sonrası Maden ilçesinde bulunan bazı is yerlerini su basarken yollar ve sokaklar da zarar gördü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da sağanak yağmur etkili oldu. Dün akşam itibariyle şiddetini arttıran yağışta, Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan bazı iş yerlerini su basarken yollar ve ara sokaklarda zarar gördü. İş yeri sahipleri, kendi çabalarıyla yağmur suyunu dışarı atmaya çalıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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