Taşova'da 30 dakikalık yağış hayatı felç etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşova'da 30 dakikalık yağış hayatı felç etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Amasya'nın Taşova ilçesinde 30 dakika etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 30 dakika etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Taşova'da yarım saat süren kuvvetli yağış hayatı felç etti. Bardaktan boşanırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok iş yerinde sel baskınları yaşandı. Belediye Hamamı deposunda bulunan yakacak odun ve talaşlar sel suları sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Nihat Yıldırım Parkı'nda bulunan jetonlu oyuncakların bulunduğu alan ise sular altında kaldı. Çalışanlar kürekler ve kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. Hamamcı Hasan Çelik, "Yağmur çok yağdığı zaman ben bu sorunları devamlı yaşıyorum. Şu anda talaşlarım ıslandı yine. Çok yağmur yağdığı zaman ıslanıyoruz. Yakıtlar mahvoluyor. Bunun bir önleminin alınması lazım" dedi.

(Serdoğan Sıvacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title