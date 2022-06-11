Taşova'da 30 dakikalık yağış hayatı felç etti - Haberler

Amasya'nın Taşova ilçesinde 30 dakika etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Taşova'da yarım saat süren kuvvetli yağış hayatı felç etti. Bardaktan boşanırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok iş yerinde sel baskınları yaşandı. Belediye Hamamı deposunda bulunan yakacak odun ve talaşlar sel suları sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Nihat Yıldırım Parkı'nda bulunan jetonlu oyuncakların bulunduğu alan ise sular altında kaldı. Çalışanlar kürekler ve kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. Hamamcı Hasan Çelik, "Yağmur çok yağdığı zaman ben bu sorunları devamlı yaşıyorum. Şu anda talaşlarım ıslandı yine. Çok yağmur yağdığı zaman ıslanıyoruz. Yakıtlar mahvoluyor. Bunun bir önleminin alınması lazım" dedi.

(Serdoğan Sıvacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa