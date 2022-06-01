Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü - Haberler

Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti

AĞRI - Ağrı'da sağanak yağış nedeniyle suya kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi. Birçok ev sular altında kalırken, bahçe duvarları sel nedeniyle yıkıldı.

Polis ekipleri ve iş makinalarının selin meydana geldiği bölgelere sevk edilmesinden ardından, ilçeye bağlı Telçeker köyünde yaşayan 8 yaşındaki Devran Öztürk'ün oyun oynadığı sırada sel sularına kapıldığı ve kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.