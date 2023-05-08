Sağanak yağış kazaya neden oldu
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Sağanak yağış kazaya neden oldu Erzurum'da sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Sağanak yağış kazaya neden oldu
ERZURUM - Erzurum'da sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Erzurum Yakutiye ilçesi Gölbaşı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 25 FK 704 plakalı ticari araca kayganlaşan yolda kayan 25 JAA 064 plakalı jandarma aracı çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan 2 yaralı olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Trafik ekipleri kaza sonrası yolda tedbir alarak trafiği kontrollü bir şekilde devam ettirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - 3. Sayfa