Sağanak yağış kazaya neden oldu
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Erzurum'da sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Erzurum'da sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gölbaşı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 25 FK 704 plakalı ticari araca kayganlaşan yolda kayan 25 JAA 064 plakalı jandarma aracı çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan 2 yaralı, olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Trafik ekipleri kaza sonrası yolda tedbir alarak trafiği kontrollü bir şekilde devam ettirdi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa