Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

Tavşanlı'da akşamüstü başlayan yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşları mağdur etti. Yeni Mahalle Beyazevler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı. Hanımçeşme Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen su birikintisi sonucu trafik polisleri yolu bir müddet tedbir amaçlı kapattı. Yağış sonrasında, Adranos Çayı'nda da suyun siyah akması vatandaşları tedirgin etti.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

su baskını Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title