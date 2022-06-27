Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi Mengen-Eskipazar yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı'nın artan debisi Mengen-Eskipazar yolu ulaşıma kapattı. Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi Mengen-Eskipazar yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı'nın artan debisi Mengen-Eskipazar yolu ulaşıma kapattı. Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı'nın debisi yükseldi. Çayın yükselen debisi dere yataklarına ve karayoluna zarar verdi. Yağışların artması ihtimaline karşı Mengen-Pazarköy-Eskipazar yolu ulaşıma kapatıldı. Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle Mengen - Pazarköy çayının debisinin yükselmesi sonucu Bolu-Mengen-Eskipazar yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatılmış, trafik Nazırlar 1-2 köprülerinden sağlanmaktadır. Yolun trafiğe açılması çalışmaları sürmektedir" denildi. İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.