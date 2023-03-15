Sağanak yağış altında dakikalarca böyle kavga ettiler -Su kavgasında komşular, yağmur altında dakikalarca kavga etti Elazığ'da sudan sebepten dolayı çıkan kavgada komşular, yağmur altında dakikalarca kavga etti.

Sağanak yağış altında dakikalarca böyle kavga ettiler

-Su kavgasında komşular, yağmur altında dakikalarca kavga etti

ELAZIĞ - Elazığ'da sudan sebepten dolayı çıkan kavgada komşular, yağmur altında dakikalarca kavga etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Polis Oral Ergin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duvarda yaşanan su sızıntısından dolayı komşular arasında tartışma çıktı. Sokağa taşınan tartışma, kavgaya dönüştü. 2 gurup, sağanak yağış altında dakikalarca kavga etti. Sudan sebepten dolayı çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan taraflar ise ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.