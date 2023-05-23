Sağanak su baskınlarına neden oldu, mahalleli caddede balık tutmaya çalıştı Mersin'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede Tarsus ilçesi başta olmak üzere merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak su baskınlarına neden oldu, mahalleli caddede balık tutmaya çalıştı

MERSİN - Mersin'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede Tarsus ilçesi başta olmak üzere merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer su baskınlarının yaşandığı yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Mersin merkezi ve bazı ilçelerinde gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden oldu. Özellikle merkez Toroslar ilçesinde bazı evlerin bahçelerini su bastı ve araçlar sular altında kaldı. Yağışların aniden bastırması ve şiddetli olması nedeniyle bazı binalarda ihata duvarı yıkıldı. Yaşanılan su baskınları dolayısıyla bazı araçlar da suya kapıldı. Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde ise tarım arazilerini su basarken, yağışın durmasına rağmen tren yolunda oluşan balçık ve çamur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar olaya espirili bir şekilde yaklaşarak, eline olta alıp balık tutmaya çalıştı. Yanına gelen başka bir vatandaş ise "Rast gele abi, çıkıyor mu bir şeyler?" diye sordu.