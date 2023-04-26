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Sağanak ile gelen taşkın araçları sürükledi

Sağanak ile gelen taşkın araçları sürükledi

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu meydana gelen taşkın araçları sürükledi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu meydana gelen taşkın araçları sürükledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde ilçe merkezinde yoğun sağanak yaşandı. Sağanak nedeniyle kentteki bir dere taştı, derenin bulunduğu sokakta bazı araçların sürüklenmesine neden oldu. Taşkın sonucu birkaç araçta ve bodrum katlarındaki evlerde hasar oluştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Bigadiç İlçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik" dedi. - BALIKESİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hisarcık Bigadiç 3. Sayfa Haberler

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