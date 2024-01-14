Safranbolu Stadyumu'nda Yangın Çıktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maç sırasında stadyum kenarında atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maç sırasında stadyum kenarında atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, Emek Mahallesi'ndeki Safranbolu Stadyumu'nda meydana geldi. U-16 Ligi'nde Karabük İdmanyurdu ile Beşbinevlergücüspor arasında oynanan müsabaka sırasında iddiaya göre atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Saha görevlilerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK