Safranbolu'daki Kuyumcu Soygunu: Sanıklar İlk Kez Hakim Karşısında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde silah ve levye ile girdikleri kuyumcu dükkanından 20 kilo altını alarak kaçan ve 15 saat sonra yakalanarak tutuklanan 5 kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı. 3 sanık, yaptıklarından pişman olduklarını belirterek, "O gün karar verdik, biz bile soygun yapacağımızı bilmiyorduk" dedi.

10 Ocak'ta ilçenin en işlek noktalarından Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanından ellerinde silah ve levye, yüzlerinde kar maskesiyle soygun yapan Cemal (21) ve Rıza Ç. (19) kardeşler ile Emre Ü. (21) ve onlara yardım ettikleri iddia edilen Ramazan K. (33) ve Eyüp Emir E. (20), Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Yaklaşık 6 saat süren duruşmada 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyeti, sanıkların savunmalarını dinledi.

Sanık Cemal Ç., ifadesinde mahkeme başkanının olayın önceden planlandığı ve yazışmalar olduğuna dair sorularına kaçak cevaplar vererek, "Sanal kumar oynuyordum. Oradan kazanacağımız paralarla alakalı yazdım. Bir ara bunalıma girdim. İşten de ayrılınca intihar dahi etmek istemiştim. Soygunu da aniden karar verip yaptık. Hiçbirimizin haberi dahi yoktu. Yaptığımız olaydan dolayı pişmanım ve özür diliyorum" dedi.

Soygun girişiminde bulunan Rıza Ç. ve Emre Ü. de, aralarındaki yazışmaları hatırlamadıklarını ifade ederek, soygunun aniden geliştiğini, soygun yapacaklarını kendilerinin de bilmediğini savunarak, pişman olduklarını ifade ettiler.

Soygun girişiminde yardım ve gözcülük yaptıkları iddia edilen sanıklardan Ramazan K., soygunun gerçekleştiği kuyumcunun karşısındaki marketten alışveriş yaptığını ve yanında bulunan pastanede çay içtiğini ve olayla alakası olmadığını ifade ederken, olayda kullanılan silahları temin eden Eyüp Emir E. ise silahın birini husumetlileri olduğundan kendisine, diğerini ise Cemal'e aldığını ancak soygun girişiminde kullanacaklarını bilmediğini öne sürdü.

Yaklaşık 6 saat süren ilk celsede sanıklar, sanık avukatları, tanıklar ile müşteki tarafını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Türkiye şampiyonuydu, şimdi sanık sandalyesinde

Sanıklardan Cemal Ç.'nin 2019 yılında bilek güreşinde Genç B Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, 2022 yılında ise Türkiye ikincisi olduğu, ayrıca bölge ve il birincilikleri olduğu öğrenildi.

Soygun anı film sahnelerini aratmamıştı

Olay, Safranbolu'nun en işlek noktalarından Sadri Artunç Caddesi'nde 10 Ocak 2025 tarihinde yaşanmıştı. Kar maskeli ve silahlı 3 kişi, kuyumcu dükkanına girerek çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki yaklaşık 20 kilogram altını yanlarında getirdikleri iki çantaya doldurarak hızla olay yerinden kaçmıştı. Etrafa ateş açarak kaçan şahısların Hüseyin Çelebi Mahallesi'ndeki Gümüş Kanyonu'na girdiklerini belirleyen ekipler, çanta içinde bir miktar ile araziye ve suya dökülmüş altınlar ile 2 silahı ele geçirmişti. Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ve Polis Özel Harekat Timleri'nin desteğiyle önce olay yerinde gözcülük yapan Ramazan K., ardından soyguncular olaydan 15 saat sonra kıskıvrak yakalanmıştı. Soygun sonrası 3 kilo altına ise ulaşılamamıştı. - KARABÜK