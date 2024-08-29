Safranbolu'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Danişment köyü Çalıkahvesi mevkisinde meydana geldi. Kazada Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikabın sürücüsü ile yanındaki orman muhafaza memuru yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Safranbolu- Bartın kara yolu Danişment köyü Çalıkahvesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.F.A. (32) idaresindeki 42 CVD 82 plakalı panelvan, E.Ö. (26) yönetimindeki Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 78 SP 029 plakalı pikap ve T.U.'nun (31) kullandığı 34 UM 1996 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikabın sürücüsü ile yanındaki orman muhafaza memuru O.Z. (31) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK