Safranbolu'da Yolcu Minibüsü Kadına Çarptı, Ağır Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay anında yoldan geçen bir hemşire yaptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeni Mahalle Misak-ı Milli Meydanı'nda meydana geldi. A.D. idaresindeki 78 M 6030 plakalı yolcu minibüsü seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen N.K. isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola düşerek yaralanan kadına, bu sırada oradan geçmekte olan bir hemşire ilk müdahalesini yaparak bilincini açık tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla durumu ağır olan N.K. önce Safranbolu Devlet Hastanesine, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK