Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri baskında uyuşturucu kullanırken 3 kişiyi yakaladı. Yapılan aramada eroin, sıvı esrar, metamfetamin ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve baskın yapan Jandarma ekipleri biri bayan 3 kişiyi uyuşturucu alemi yaparken suçüstü yakalarken, evde yapılan aramada eroin, sıvı esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat ile Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri içerisinde biri bayan 3 şahsın bulunduğu eve baskın yaptı.

İ.S isimli bayan ile A.Ö ve E.İ isimli 3 şahsı uyuşturucu aleminde suçüstü yakalayan Jadnarma ekiplerinin evde yaptıkları geniş çaplı aramada 20,87 gram Metamfetamin, 1,07 gram Eroin, 2,08 gram sıvı esrar, 4adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ile bir adet sahte kimlik ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi daha sonra Safranbolu adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan eroin bağımlığı olan İ.S'nin yürümekte zorlandığı ve hala uyuşturucunun etkisi altında olduğu gözlemlendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Uyuşturucu Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü

Market yaşlı adamın üzerine çöktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });